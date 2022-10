Reddito di Cittadinanza | problemi con le lavorazioni di ottobre | percettori a secco

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 27 ottobre 2022)in ritardo esenza ricarica. È un mese diturbolento per molti beneficiari deldiche non hanno ricevuto il via libera da Inps per ottenere la ricarica ordinaria del mese di2022.dicon ledi2022 La motivazione è molto semplice: l’Istituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.