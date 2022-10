Real Madrid-Virtus Bologna oggi | orario e tv Eurolega basket | programma | dove vederla | streaming giovedì 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo le due sconfitte consecutive di settimana scorsa (contro Zalgiris e il Partizan Belgrado), latornerà a giocare questa sera alle ore 20:45 nell’2022-2023. I ragazzi di Sergio Scariolo sfideranno in Spagna ilnella quinta giornata della massima competizione europea per club. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE ORE 20.45 Le V Nere, reduci dalla facile vittoria in campionato contro Treviso, hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia in questa manifestazione dopo le tre sconfitte in quattro giornate. Non sarà però per niente facile trovare una svolta nella sfida odierna, poiché la squadra avversaria, ossia il...

I blaugrana hanno perso tutti gli scontri diretti di inizio stagione, anche in Liga nel Clasico contro ildi Carlo Ancelotti, e l'allenatore è ora in discussione. Si parla infatti di un ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv- Virtus Segafredo Bologna , sfida valida come quinta giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Trasferta prestigiosa per gli uomini di coach Scariolo, ancora alla ricerca del giusto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Milan, ci giungono importanti novità in merito al riscatto di Brahim Diaz. La situazione è piuttosto chiara e ve la spiegheremo qui di seguito in dettaglio.