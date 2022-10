Real Madrid-Virtus Bologna in tv | canale | orario e diretta streaming Eurolega 2022 2023 basket

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il, l’e le indicazioni per vedere intvSegafredo, sfida valida come quinta giornata dell’di. Trasferta prestigiosa per gli uomini di coach Scariolo, ancora alla ricerca del giusto equilibrio per poter competere al meglio nell’élite della pallacanestro europea. Di fronte, i blancos che a loro volta non sono partiti benissimo, con due vittorie e altrettante sconfitte. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di giovedì 27 ottobre, con la partita che verrà trasmessa intv su Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, NowTv ed Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una ...

Goal.com

Vinicius Junior, attaccante del, ha parlato di vari argomenti tra cui il suo futuro nel club spagnolo Vinicius Junior, attaccante del, ha parlato ai microfoni di goal.com del suo futuro nel club spagnolo. Di ...Commenta per primo La priorità della Juventus sul mercato dei difensori è rappresentata dai terzini. A destra piace l'ex milanista Diogo Dalot (occhio al)e stuzzica il 22enne svedese Emil Holm dello Spezia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , a sinistra sarà sfida con l'Inter per Alejandro Grimaldo del Benfica (in scadenza a giugno) e ... Vinicius a GOAL: “Voglio restare al Real Madrid per molto tempo e scrivere la storia” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Vinicius, attaccante brasiliano del Real, ha parlato del suo futuro: "Tra cinque anni mi vedo ancora a Madrid. Sono sicuro di poter continuare a giocare qui a lungo, così come per i tanti altri ...