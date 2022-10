Raccolta differenziata al 66 | 8% Madaro Asia | “Primato storico aziendale”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI dati stilati dall’Osservatorio regionale sulle soglie diraggiunte dai comuni, negli Ato di appartenenza nel 2021, pongono Benevento sul podio campano. Con un 66,80% la città guadagna 0,70% punti in più rispetto al 2020 (66,11%) confermando un trend in continua crescita e miglioramento. “E’ unper l’Azienda – ha commentato l’amministratore unico, Donato– raggiunto malgrado la mancanza di impiantistica, questione che mi auguro possa essere risolta attraverso la definizione del Piano d’Ambito. Se confrontiamo le cifre degli anni precedenti notiamo un aumento costante della percentuale di. Nel 2020 avevamo raggiunto il 66,11% con un balzo di ben quattro punti rispetto al ...

l'Immediato

...312494853_5519952851424014_1699156407132192877_n 312835387_4023558211101794_7353876617441366959_n Il Comitato che vigila sulla qualità della, un anno fa aveva segnalato con pec ...La Valle Camonica intanto supera i dati provinciali sullae punta ad uniformarsi anche se alcune piccole resistenze sopravvivono. Il 2023 sarà, anche per i Comuni ancora con ... Rifiuti, a San Severo inizia la raccolta differenziata nelle isole ecologiche informatizzate L’educazione ambientale parte dai più piccoli ad Amalfi. È in programma per venerdì 28 ottobre, a partire dalle ore 9, l’iniziativa “Puliamo il Mondo” che vedrà protagonisti gli alunni delle classi qu ...StampaAderendo alle sollecitazioni di molti utenti, che lo avevano richiesto nell’annuale sondaggio di gradimento e anche in occasione dell’entrata in vigore del nuovo piano di raccolta differenziata, ...