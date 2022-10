Quel filo che unisce Benevento e la Galizia nei romanzi di Salvatore Esposito

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “L’estate scorsa sono stato incon la mia compagnia. E’ un posto meraviglioso e poilo che mi ha affascinato molto è che ho scoperto che anche laè terra di streghe e così ho deciso di ambientare lì il secondo capitolo. C’è questa coincidenza con, città famosa per le streghe, dove si svolgeva parte della storia del primo capitolo del libro”. Parole di, ospite da Cattelan su Rai 2 per presentare il suo secondo libro “Eclissi di sangue. Una nuova indagine dello sciamano”. Il primo romanzo, “Lo sciamano”, racconta una storia di orribili delitti rituali e di intrighi internazionali, di streghe che paiono rispuntare dal passato più lontano e di investigatori navigati e vissuti che ...

Il Sole 24 ORE

TORINO - Con undi nostalgia, il mondo del "motorsport" si rispecchia nella mostra " The Golden Age of Rally " ,... che questa mostra vuole celebrare, a mezzo secolo damitico 27 ottobre 1972, ...Quell'atto che può arrivare a far vacillare l'inevitabilità del male, a spezzarecerchio a cui ... Una costruzione che in Io sono l'abisso ha la forma liquida dell'acqua, veroconduttore del ... Quel filo di seta che lega passato e presente