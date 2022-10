Quasi tutti gli Stati americani utilizzano tecnologia cinese | proibita da Washington

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La sezione 889 del National Defense Authorization Act prevede una lista di cinque compagnie cinesi di cui le agenzie federali non possono utilizzare le tecnologie o i servizi, né lavorare con aziende terze ad esse collegate. Huawey, ZTE, Hikvision, Dahua e Hytera sono oggetto della “prima e più conosciuta regolamentazione del dominio ICT sulla base della sicurezza nazionale”. Tuttavia, uno studio condotto dal Center for Security and Emerging Technology della Georgetown University ha evidenziato come almeno 1681 entità governative locali in 49abbiano acquistatoo servizi dalle aziende sopra citate tra il 2015 e il 2021. Secondo lo studio: “Nell’insieme queste entità hanno condotto circa 5700 transazioni riguardanti materiale coperto da divieti come telefoni, videocamere, termometri, radio e equipaggiamento ...