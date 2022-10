Quarto Grado | le anticipazioni della puntata di domani 28 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) : i casi di Laura Ziliani e Silvia Cipriani Venerdì 28, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa l’8 maggio 2021 e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica. Il 24 settembre 2021, Mirto Milani e le due figliedonna, Silvia e Paola Zani – una, Paola, fidanzata con l’uomo e l’altra, Silvia, amante dello stesso – sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Dopo mesi di silenzio, Mirto ha ammesso l’omicidio, prima al compagno di cella e poi, il 24 maggio 2022, anche davanti al Pm; pochi giorni dopo hanno fatto lo stesso anche le sorelle, negando però il movente economico. Silvia ...

... anche in questo scenario estremamente complesso, Apple sarà tra i pochi colossi IT indi ... Apple presenterà i risultati deltrimestre fiscale 2022, il terzo trimestre a calendario, ...... apostrofando lo stop di 24 ore dei bus come il tentativo di aggiungere "ungiorno ai tre ... "Una cifra enorme - ribadisce - che mai Regione, Province e Comuni potrebbero essere indi ...Quattro ragazzi sono morti dopo essersi schiantati con una Kia rubata poco prima. Il furto compiuto per partecipare alla “Kia Challenge” su TikTok ...