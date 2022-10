Quando il wrestling è un affare di famiglia | Riconoscete la figlia d’arte di una leggenda vivente?

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Forse non lo sapete, ma la ragazza in foto è entrata nel mondo della WWE nel 2020, a soli 19 anni. Finalmente, però, ha fatto il suo tanto atteso debutto in tv, ma non immaginereste mai chi sia suo padre. Da quasi 70 anni, il mondo della WWE, acronimo di WorldEntertainment, ci accompagna L'articoloilè undiladi una? NewNotizie.it.