Puglia | arrestato un uomo con accusa di terrorismo internazionale

commenta Inun giovane è statocon l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e ...... accusato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, è statoe portato ...Arrestato dalla Polizia di Stato, (in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere), un giovane ...Apparteneva all’organizzazione terroristica statunitense «The base» e promuoveva online contenuti misogini, antisemiti e neonazisti ...