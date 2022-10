Provvedimento Elenoire Ferruzzi | eliminata da GF Vip dopo televoto flash

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) "Sconti a nessuno": è stata questa la frase di Alfonso Signorini pronunciata all'inizio della puntata del GF Vip di giovedì 27 ottobre. Il padrone di casa del reality show ha annunciato unnei confronti di. A tutti noi è capitato di non essere corrisposti in amore e questo avviene indipendentemente dall'orientamento sessuale. A tal proposito Signorini ha detto in maniera schietta alla concorrente: Io capisco le tue sofferenze, non ho motivo di mettere in dubbio la profondità di queste sofferenze però metto in discussione il fatto di legare certe delusioni al fatto che tu sia transha tentato di difendersi dicendo di aver ricevuto non pochi input da parte di Daniele, "gli occhi non mentono e le sensazioni nemmeno", ed essendo trans, puntualmente, l'amore le viene negato. GF ...