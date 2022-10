‘Prova Prova Sa Sa’ | Frank Matano torna su Amazon | “La celebrazione della comicità”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Si ispira a un programma americano che guardavo dai miei nonni in America solito da bambino, “Whose Line Is It Anyway?”, il format di successo e pluripremiato creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Mi aveva letteralmente fulminato, tanto che quando avevo circa 18 anni avevo tradotto tutte le le battute in italiano e farne un programma era il mio sogno che ora si realizza”. Parola diideatore e conduttore diSa Sa’, al via da martedì 2 novembre su Prime Video. Un comedy show incentrato sull’improvvisazione e sull’intrattenimento tutto da ridere condirettore d’orchestra dietro al bancone conduzione e un cast fisso formato da “4 comedians eccezionali”, come dice lui stesso: Maccio ...