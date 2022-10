Proiettile alla Rescigno | solidarietà dal mondo della politica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Massimaconsigliera Carmela, vittima di una chiara intimidazione. È inquietante la coincidenzabusta conall’indomanisua designazione dal PartitoguidaCommissione AnticamorraRegione Campania. Il nostro impegno per la legalità e la lotta alle ingiustizie sociali non sarà mai scalfito da nessuna azione o minaccia.Saremo al suo fianco. Confidiamo negli investigatori e auspichiamo che vengano prese tutte le precauzioni del caso e che i responsabili vengano immediatamente individuati e puniti”. Così una nota il segretario regionale, Valentino Grant, e il capogruppo in Regione Campania, Severino Nappi, a nome dell’intera Lega ...