Prince e i 40 anni di 1999 | l' album che lo ha reso mainstream

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Con, dopo 4 dischi, tra cui gli “espliciti” Dirty Mind (1980) e Controversy (1981), il mondo finalmente si accorge di Rogers Nelson. «Credo che a quel punto fosse cresciuto e maturato», ha detto Dez Dickerson, chitarrista dei Revolution (la band di), «Era arrivato a conoscere il proprio linguaggio musicale abbastanza bene da poter fare unestremamente commerciale, senza che risultasse calcolato, ipocrita o costruito». Una maggiore self-confidence forse è stata anche il motore di un altro cambiamento fondamentale nella sua carriera, quello che riguarda il modus operandi: maniaco del controllo creativo totale, nei primi dischisuona praticamente ogni strumento, ininvece delega a Dickerson addirittura l’assolo di chitarra di Little Red Corvette. Si tratta del primo lavoro in ...

IndieForBunnies

Il suo rivale è più esperto (34) e viene da Chieti, in Abruzzo: già campione dei welter nel ... Per 'The' Lupparelli è la prima chance titolata, mentre per il pugile palermitano si tratta ...ROMA, 27 OTTHARRY, SPARE IL MINORE (MONDADORI, EURO 25,00) L'attesissimo memoir del principe Harry, duca ... di cui è patrono da quindicie che provvede ove possibile all'assistenza ... Oggi "1999" di Prince compie 40 anni SGF: riaperta dopo 30 anni la struttura della scuola alberghiera, "avrà - ha anticipato l'assessore regionale Gianluca Gallo - l'alta formazione professionale" SAN GIOVANNI IN FIORE 27 OTT. - «Restitu ...«Con il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, la vicepresidente Giuseppina Princi e la presidente della Provincia ... scuola alberghiera di San Giovanni in Fiore era chiusa da 14 anni e il suo ...