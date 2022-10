Premio Ettore Scola ad Avellino | parterre de roi al Cinema Eliseo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tappeto rosso tra il 28 e il 29 ottobre ad. Alverrà ricordato, regista originario di Trevico, con un. Tra i premiati spiccano i nomi del regista Paolo Virzì, l’attrice Margherita Buy e l’attore Antonio Albanese. E non solo. Giovanna Ralli, Ricky Tognazzi e Edoardo Leo fino alla Walter Veltroni, alla figlia Silvia ed altri che parteciperanno alla serata con un contributo video registrato. La conferma è arrivata nella mattinata con la conferenza stampa del sindaco Gianluca Festa insieme al dirartistico, il regista Giovanni Veronesi. “Non sono solito organizzare queste cose e non sono uno che frequenta i premi in modo particolare, ma ci sono registi come ...

