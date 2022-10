Premier Padel a Milano dal 5 all' 11 dicembre | si gioca all' Allianz Cloud

Il grandearriva a Milano. Dopo il Major di Roma giocato al Foro Italico il nuovo circuitoha ufficializzato l'ultima tappa del 2022: il P1 (equivalente di un Master 1000 nel tennis) di Milano. L'evento si svolgerà dal 5 all'11 dicembre presso all'Allianz Cloud. Le ...La ciliegina sulla torta IlP1 che dal 5 all'11 dicembre porterà migliaia di appassionati all'Allianz Cloud, impianto che a novembre ospiterà le NextGen Atp Finals di tennis e dove ...Il 2022 sarà ricordato come l’anno del definitivo boom del padel in Italia, ma anche del cambio di denominazione della Federazione Italiana Tennis in ...Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il 2022 sarà ricordato come l anno del definitivo boom del padel in Italia, ma anche del cambio di denominazione della Federazione Italiana Tennis in Federazione Italiana..