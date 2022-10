Agenzia ANSA

Come ha riferito il governo in un comunicato, ilha informato von der Leyen sui costanti progressi delin termini di indicatori economici, libertà democratiche, riforma della giustizia,...Ue e Usa hanno chiesto di rinviare di dieci mesi il termine del 31 ottobre, ma ilkosovaro ...il presidente serbo Aleksandar Vucic incontra i rappresentanti della comunità serba in, che ... Premier Kosovo, entro l'anno domanda di adesione alla Ue - Europa Il Kosovo presenterà domanda di adesione all'Unione europea entro la fine di quest'anno. Lo ha detto il premier Albin Kurti, che oggi ha incontrato a Pristina la presidente della commissione europea U ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...