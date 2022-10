Preferito Grande Fratello Vip 7 | i sondaggi | Antonino ed Antonella alla conquista del podio

...Peraltro noi due in questi studi qualche anno fa abbiamo fatto un programma che non ha avuto... 'Rosa è il mio colore, di questo studio adoro tutto' ha poi concluso la Mantovan, mentre ...... allo stesso tempo, mi ha fatto capire quantosia il mio amore per il tennis. Non ho mai ... Da quando è stata operata, ha poi trovato un modo alternativo di seguire il suo sport, ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Arriva il tanto atteso confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. Stasera, giovedì 27 ottobre 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntat ...