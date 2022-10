(Di giovedì 27 ottobre 2022) Per l'impegno "per una nuova agricoltura edagricola, in grado di creare ricerca, sviluppo e posti di lavoro" e in quanto lui stesso "figura chiave per il nostro Paese per la formazione di ...

Agenzia ANSA

Gusto Andrea Macchione. Lucio Cavazzoni è Presidente di Good Land, innovativa società di valorizzazione e recupero di economia agricola e alimentare. Per Riccardo Illy, "mai come quest'......R. E. S. (Risorse Educative Speciali) dell'Istituto Comprensivo Montaldo diretto da Marilena ... All'evento è intervenuta anche Claudia Costanzi , responsabile dell'ufficio Diritto allo Studio... Polo del Gusto: a Cavazzoni Premio Economia del futuro - Economia Il vicepresidente della Camera prende le distanze dagli alleati: "Meloni non ne ha parlato nel suo discorso programmatico". Poi la precisazione: ...Per l'impegno "per una nuova agricoltura ed economia agricola, in grado di creare ricerca, sviluppo e posti di lavoro" e in quanto lui stesso "figura chiave per il nostro Paese per la formazione di un ...