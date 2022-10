Poker per le capolista Lazio e Napoli | pari del Brescia | all’Hellas va il derby con il Chievo

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Al termine della 5ª giornata della Serie B Femminile 2022-23Femminile ebattono Ternana e Genoa 4-0 e 4-1 e si confermano leader del torneo cadetto con 13 punti a testa. Sconfitte in questo turno per Sassari Torres,Verona, Trento e Apulia Trani, unica formazione ancora a quota zero. Dopo il pareggio nello scorso weekend, ildi Lipoff ritrova i tre punti grazie alinterno sulla Ternana andato in scena sabato sera. Sul campo delle azzurre decisive le reti di Tui e Tamborini e la doppietta di Gomes, che sanciscono il quarto successo stagionale delle partenopee e la seconda sconfitta delle umbre. Vince in questa giornata anche ladi Catini, che batte 4-1 il Genoa in trasferta. Nel match del “Nazzario Gambino” di Arenzano le padrone di casa ...