Pistoiese | i tifosi potranno richiedere il rimborso dell’abbonamento

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, laha annunciato che rimborserà iche hanno sottoscritto l’abbonamento a inizio stagione. La squadra sta infatti faticando in quest’avvio di campionato e, quasi a volersi scusare con i suoi sostenitori più fedeli, ha offerto loro la possibilità di riavere indietro i loro soldi. Di seguito la nota integrale: “Si comunica ai sottoscrittori degli abbonamenti (Esclusi gli abbonamenti corporate) che, visto l’andamento sportivo poco soddisfacente, la società effettuerà unper l’intero ammontare per ogni tessera sottoscritta per coloro che ne faranno richiesta. Di seguito le modalità per le richieste di. La richiesta dideve essere inoltrata alla seguente e-mail: biglietteria@us1921.it; Saranno prese in ...

