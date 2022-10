Pierpaolo Pretelli al Maurizio Costanzo Show | gli ospiti del 28 Ottobre 2022

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Weekend ricco per i prelemi quest’. Dopo l’annuncio della partecipazione di Giulia Salemi a Verissimo sabato, il giorno prima potremo vedereal. Per l’ex gieffino è un sogno che si avvera, perché da sempre ha grande stima per il giornalista.: tutti glidel 28La quarta puntata delche andrà in onda venerdì in seconda serata, sarà ricca dimolto amati dal pubblico italiano. Il famoso giornalista ha invitato il cantautore Al Bano, che ha riscosso grande successo per la sua capacità comunicativa, ...