' Piazzapulita' | questa sera alle 21 25 su La7 | anticipazioni e ospiti della puntata

',sera alle 21.25 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Al centro delle discussioni, la nascita del governo Meloni e i primi provvedimenti presi in termini ...... Lo stagista inaspettato, 10050 Cielo Drive, Killing Salazar, Trespass Tutti i Filmsera in ... in onda dalle 21.20 su Canale 5(talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.15 ..."Piazzapulita", questa sera alle 21.25 una nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli. Al centro delle discussioni, la nascita del governo Meloni e i primi provvedimenti presi in termini ...Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 27 ottobre 2022, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ...