Piazzapulita | anticipazioni 27 ottobre 2022

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 27, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: Giorgia Meloni, una donna sola al comando?: ospiti 27Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Rosy Bindi; Laura Boldrini; il Direttore Editoriale della rivista Grand Continent Gilles Gressani; Nunzia De Girolamo e i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Emiliano Fittipaldi e Simonetta Sciandivasci. Nel corso della serata non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini.in streaming Ricordiamo che è possibile seguire la ...

