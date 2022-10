Pfizer Italia | verifica fiscale sui profitti per 1 | 2 miliardi

Nello specifico, stando a quanto emerso, la sedealle porte di Roma,Srl, avrebbe trasferito il capitale in eccesso alle sedi affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per ...Le verifiche non riguardano i guadagni sul covid e il colosso avrebbe sottratto 1,2 miliardi al fisco:è sotto inchiesta inAvrebbe sottratto 1,2 miliardi al fisco:è sotto inchiesta ine l'ipotesi della Guardia di Finanza è che l'azienda non abbia elargito dividendi per ...