(Di giovedì 27 ottobre 2022) Faceva caldo. Quello vero, umido di Milano: non quello anomalo di questo fine ottobre 2022. Era il luglio del 2010 e Giuliano... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Randriamandrato ha lasciatola storia e gli interessi economici, territoriali e commerciali. L'ormai ex ministro, la scorsa settimana, ha confermato di essere stato rimosso dall'incarico...... tutti promossi era cosa fatta, eccettonoi. Come risarcimento adesso ci vorrebbero prime pagine di lusinghe No, lasciate, non siamo abituati all'adulazione, non sapremmo cosa farcene se ... Perdere per forza Il “metodo Pisapia” di Maran alla sfida del Pd