“Perderanno il lavoro!” | denuncia shock contro Pier Silvio Berlusconi | scatta la protesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bufera su, arriva l’ammonizione formale: la decisione potrebbe segnare un autogoal.(fonte youtube)Il rampollo della holdingnella ultime ore ha ricevuto un severo appello dopo il comunicato spiazzante. La data del 15 novembre segna lo stop per uno storico talk-show di Rete 4, appuntamento ormai irrinunciabile per milioni di italiani. Si tratta del format “Fuori dal coro“, creatura ibrida, tra attualità e politica, del giornalista Mario Giordano. Dopo le innumerevoli proteste annoverate nella rete, è scesa in campo anche l’autorevole testata giornalistica “Videonews“, da anni legata a doppio filo alle reti del Biscione. Appello a: la ...

Basilicata24

Sembra anche di capire cheil diritto anche coloro che si saranno rifiutati di accettare una sola offerta dicongrua. I risparmi per lo stato non sarebbero granché: qualche miliardo ...Riceviamo e pubblichiamo Si è tenuto mercoledì 12 ottobre, l'incontro sindacale tra IREN SpA - a nome e per conto delle Società IRETI e ASM Vercelli SpA - e le OO. SS. Filctem - Cgil Flaei - Cisl ... Basilicata. Si perdono posti di lavoro per i giovani, però gli interessi personali del sindaco sono prioritari La premier Giorgia Meloni ha ribadito che il reddito di cittadinanza non può considerarsi lo strumento adatto per contrastare la povertà.Indagine Unioncamere. Rispetto al 2021, da ottobre a dicembre 4.600 posti bruciati nella Marca. Il turismo è l’unico settore in controtendenza ...