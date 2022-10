Perché nei salotti buoni non si parla mai di Mario Rui?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non si capisceal buonnon debba essere concesso il lusso di essere apprezzato quanto meriterebbe il suo rendimento straordinariamente costante. I fatti dicono che il portoghese è da anni un calciatore importante di una delle squadre più forti in Italia (quest’anno – lo diciamo sottovoce – anche d’Europa) eppure continua ad essere sostanzialmente snobbato daidel calcio.non è mai in copertina, eppure i terzini, al nostro tempo, non sono più gli onesti lavoratori di un tempo: sono calciatori da copertina. E voi ricordate mai che si siato diper più di dieci secondi in una trasmissione televisiva? Chi scrive, in tutta onestà, fa una certa fatica. Al massimo, se ...