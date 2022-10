Perché è sbagliata la dottrina Piantedosi sull’accoglienza delle navi ong

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 27 ottobre 2022) «Ho voluto battere un colpo per riaffermare un principio: la responsabilità degli stati di bandiera di una nave». In quale fonte del diritto internazionale il neo-ministro dell’Interno Matteoabbia trovato questo principio, non è dato sapere. Sta di fatto, però, che tale convinzione è bastata all’ex capo di gabinetto di Matteo Salvini per valutare di impedire a duedi organizzazioni umanitarie, con a bordo centinaia di persone in difficoltà soccorse nel Mediterraneo, l’ingresso nelle acque territoriali italiane. Una decisione che potrebbe portarein tribunale, esattamente come accaduto a Salvini (che è ancora sotto processo per il caso Open Arms). Facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi, leumanitarie Ocean Viking e Humanity 1 hanno effettuato una serie di soccorsi in acque ...