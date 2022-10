Per i Muse solo musica e niente effetti speciali | a Milano ritrovano le loro radici

... star di 'Will & Grace' Leggi Anche, 'Will of the People' chiama alla rivoluzione in un mondo alla deriva Iquesta volta hanno scelto la via più inattesastupire. Abituati a scenografie ...Adele, dal palco ai banchi 'virtuali' dell'Università... TOUR NEI CLUBin concerto all'Alcatraz di Milano: guarda le foto DA "CHI" Matilda De Angelis e Pietro ...di usare la mia passionel'...La band di Matt Bellamy, in attesa del tour negli stadi, è stata protagonista di uno show "intimo" ma carico di energia. Tgcom24 c'era ...Giulia Salvi ha incontrato il batterista in occasione del concerto a Milano e per parlare del tour estivo che vedrà protagonista la band il 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma e il 22 luglio 2 ...