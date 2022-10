Pepito Rossi da un consiglio alla Fiorentina | 'La priorità dev'essere il campionato Jovic ha sbagliato | la Curva Fiesole va rispettata'

Ospiti dell'evento: ValerioAlbertini (fisico e ricercatore), Renata Cantamessa " Fata ... bar e ristoranti in centro città proporranno specialità naturalistiche a partire da: Caffèvia ...La Spal non vince contro il Cosenza sempre dalla stagione passata, con l'1 - 0 al San Vito "Marulla" firmato da. Cinque e in assoluta parità sono invece i precedenti a Ferrara, tra Serie ...Il grande ex viola Pepito Rossi ha parlato così dell'attualità di casa gigliata: "La Fiorentina quest'anno l'ho vista abbastanza bene, è partita lenta ma ...Il Cosenza domani avrà di fronte una SPAL ansiosa di tornare alla vittoria. Ma anche i rossoblù vogliono i tre punti. Che partita sarà