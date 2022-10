Pensioni | i dati dell’Inps | spesa annuale a quota 313 miliardi di euro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Al 31 dicembre 2021 risultavano attive 22.758.797 prestazioni nel sistemastico italiano (+0,2% rispetto al 2020) per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di(+1,7% rispetto al 2020). È quanto emerge dall’osservatorio sulle “Prestazionistiche e beneficiari del sistemastico italiano” pubblicato dall’Inps. I beneficiari di prestazionistiche sono 16.098.748 (+3,6% rispetto al 2020), con una media di 1,4a testa, anche di diverso tipo: il 68% percepisce una sola prestazione, mentre il 32% ne percepisce due o più; in particolare, il 24% dei beneficiari percepisce due prestazioni, il 75% tre e l’1% quattro o più. Le donne rappresentano lamaggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), ma gli uomini ...

... i decreti adottati dall'esecutivo da marzo a ottobre Idel 2021 Energia, dalle importazioni ...6% sul 2020) con una media di 1,4a testa, anche di diverso tipo. Le donne rappresentano il ...Gli ultimiconfermano il "gender gap pensionistico": il 52% del totale dei pensionati è ... Il 47% delleè concentrato nelle Regioni del Nord Italia, ma il Mezzogiorno detiene la quota ...Un'istanza di sgombero al sindaco di Vasto, Francesco Menna, di una struttura rifugio verosimilmente abusiva che verrebbe utilizzata come pensione per cani in località San Lorenzo, è stata presentata ...Al 31 dicembre 2021 risultavano attive 22.758.797 prestazioni nel sistema pensionistico italiano (+0,2% rispetto al 2020) per un ammontare complessivo annuo di 313.003 milioni di euro (+1,7% rispetto ...