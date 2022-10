Pd | Ricci | ' ' Pane e politica' si sposta in Veneto | viaggio prosegue fino a metà dicembre'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott (Adnkronos) - Dopo la tappa 'zero' di Matera '', iltra le famiglie italiane di Matteo, siin. "Il 3 novembre sarò in provincia di Vicenza, ospite di una famiglia a Camisano. La sinistra deve ripartire dalladi prossimità, quella della porta accanto, dall'ascolto. Occorre tornare a parlare alla gente, agli elettori arrabbiati e delusi, stare vicino a chi soffre per la crisi, a chi ha bisogno di cambiamento", scrive su Facebook il sindaco di Pesaro. Le prossime tappe: Camisano (Vicenza) 3 novembre, Salemi (Trapani) 15 novembre, Legnano (Milano) 23 novembre, Collegno (Torino) 30 novembre, Gualdo Tadino (Perugia) 6, Aquila 15". "La cena in famiglia sarà ...

La Svolta

