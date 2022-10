Pd | Boccia | ' in segreteria punto su attività opposizione | priorità bollette e caro energia'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott (Adnkronos) - In"abbiamo fatto ilsulleparlamentari che con la fiducia votata al governo, noi abbiamo votato contro, partono con ledella prossima settimana". Lo ha detto Francescoa radio Immagina sulladel Pd che si è svolta stamattina. "Il Pd ha messo aleche ci sono, che ci sono sempre state, dall'emergenzaal-ha spiegato il responsabile Enti locali-. Il 18 scadono le forme di sostegno per i carburanti e se non vengono rinovate ci ritroveremo ben oltre i 2 euro, con picchi che hanno già fatto molto male".

Riunione con 300 amministratori dem organizzata dall'area guidata da Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola: "Vogliamo prenderci il partito".