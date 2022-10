Patrizia Rossetti e Pamela Prati litigano in diretta e Signorini chiude i loro microfoni – VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022)si sono collegate con Alfonsoal termine del daytime per commentare le anticipazioni della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip.incon“Possesso è la parola d’ordine. Diciamo che il rapporto tra Elenoire e Daniele si è incrinato definitivamente perché lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... dolce e soprattutto aperto alla conoscenza dei coinquilini (ad eccezione di, con la quale non scorre buon sangue). Pamela Prati, l'accessorio irrinunciabile: il vero motivo Oltre ...Gf Vip, Marco Bellavia ora chiede la squalifica di un vippone: 'Dopo quello che ho visto...' Gf Vip, Pamela Prati contro: 'Sei la diva delle pentole'. La risposta: 'Hai il c**o ...Dopo pranzo, in cortiletto, Patrizia fa un'analisi dei comportamenti di distacco di Pamela nei confronti del gruppo ...Dopo pranzo, in cortiletto, Patrizia fa un'analisi dei comportamenti di distacco di Pamela nei confronti del gruppo ...