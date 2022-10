Paolo Ruffini in love | Con Barbara Clara Pereira desidero diventare padre

Fanpage.it

Barbara Clara Pereira, ecco chi è la compagna diFELICI INSIEME Eva Grimaldi e Imma Battaglia, le foto del loro amore COME DUE RAGAZZINI Belen Rodriguez e Stefano De Martino innamorati a Londra BECCATI A CASA DI LEI Diletta Leotta e ...Barbara Clara Pereira è una splendida attrice e modella legata al conduttore. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lei. Ex Miss Italia nel mondo e attrice , Barbara Clara Pereira è balzata agli onori delle cronache nel 2022 per la sua liaison con il conduttore ... Paolo Ruffini innamorato di Barbara Clara Pereira: Con lei sono pronto a diventare padre Paolo Ruffini è innamorato. Al suo fianco da qualche mese c'è Barbara Clara Pereira, attrice (ma anche "pittrice, insomma, artista a tutto tondo" ci tiene a precisare lui) 41enne nata in venezuela da ...Paolo Ruffini si confida al settimanale “Visto” e presenta la sua compagna Barbara Clara Pereira: “Anche lei fa l’attrice e ...