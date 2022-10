Palermo | folla di lettrici al Club del libro

(Di giovedì 27 ottobre 2022), 27 ott. (Adnkronos) - Davanti studio medico Cardioneuroask, di via Principe di Villafranca di, si sono presentate oltre 60 booklovers, contente di partecipare alla condivisione di pagine, confidenze e di una buona tazza di tea. Non tutte, purtroppo, hanno potuto partecipare all'evento per ragioni di spazio e "con grande rammarico delle organizzatrici". L'idea è nata su input della scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che mesi fa ha proposto alla giornalista Maristella Panepinto, di creare undelalla maniera londinese a. L'idea è stata colta al volo dalle dottoresse di Cardioneuroask ed ecco il primo evento, che è stato dedicato alle pagine di Paolo Coelho e al suo “Veronica decide di morire”. Un vivace dibattito, che ha toccato anche le corde del cuore e che ha ...

Successo per l'iniziativa nata da un'idea della scrittrice Beatrice Agnello Hornby, tanto che lo studio medico Cardioneuroask di via Principe di Villafranca non ha potuto accogliere tutti. Creata una ...