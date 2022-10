Pakistan | Khan pianifica una marcia per la libertà

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’ex primo ministro delImarnha annunciato unaper lache è stato sfiduciato dal Parlamento e squalificato da cariche pubbliche per cinque anni cerca in tutti i modi di riprendersi il potere. L’ex premier delannuncia unaper laNon c’è pace in. Il

Notizie Geopolitiche

Di fatto il verdetto contro il capo delTehreek - e - Insaf , che gode ancora di grande ... (Red/Est) Le immagini (in copertina Imarncon un sostenitore) sono tratte dal sito del suo ...L'ex primo ministro pakistano Imranintende promuovere una marcia con i propri sostenitori, partendo dalla metropoli orientale di Lahore fino alla capitale Islamabad, dove arriverà il 28 ... Pakistan. Elezioni suppletive: Khan vince, ma il suo partito non occuperà seggi Arshad Sharif si era rifugiato in Africa orientale dopo aver criticato l'esercito e il precedente premier Imran Khan. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato scambiato per un'altra person ...Dalle proteste in Pakistan per l'esclusione dell'ex premier dalle elezioni agli attentati anti giunta in Myanmar, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa italian ...