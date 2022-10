Pablo Marì accoltellato | l' incredibile racconto di Galliani | ' Si è salvato per un motivo'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) MONZA - Questo l'di Adrianoin seguito all'accoltellamento subìto in serata in un supermercato di Milano dal difensore biancorosso. "Aveva il bambino nel ...

MONZA - Questo l'incredibile racconto di Adriano Galliani in seguito all'accoltellamento subìto in serata in un supermercato di Milano dal difensore biancorosso. "Aveva il bambino nel carrello, la moglie di fianco e non si è accorto di nulla, mi ha detto di aver sentito come un fortissimo crampo alla schiena, che era il coltello di questa persona ...Tra i feriti anche, difensore spagnolo del Monza, raggiunto da un fendente che non avrebbe provocato danni preoccupanti al calciatore di serie A. Le indagini I carabinieri del comando ...