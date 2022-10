Oroscopo di Paolo Fox del 28 ottobre 2022 | tutti i segni e le previsioni

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’astrologoFox e le sueper la giornata di venerdì 28. Ariete A fronte di un impegno relativo, il risultato sarà scadente e di irrilevante caratura. Cercate di impegnarvi di più al prossimo esame, altrimenti alcune teste potrebbero cadere. Toro La giornata non è delle migliori, gli impegni si susseguono uno dietro l’altro e nessuno sembra davvero soddisfare le vostre richieste. Gemelli Allentate la presa sul partner se non volete perderlo. Di recente siete stati molto gelosi e poco chiari, potrebbe rinfacciarvi la vostra incapacità nel prendere una decisione. Cancro Sarà una giornata all’insegna delle soddisfazioni. Tutto quello che avete preparato fino ad oggi adesso avrà finalmente una soluzione concreta. Leone Non c’è modo di risolvere quel piccolo guaio ...

La Luna è in aspetto buono, non dovete avere paura di amare, perché è la cosa più bella che possa capitarvi. Lasciatevi andare e godetevi il ...