Ora le AI ci aiuteranno nell’agricoltura per migliorare l’efficienza della semina e delle coltivazioni di grano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una azienda che si occupa di tecnologia ha pensato bene di inventare un nuovo algoritmo peril settore dell’agricoltura, ed è probabile che con questa trovata ci sia anche riuscita. Ma che cosa ha progettato nello specifico? Questa Ai sarà una innovazione per tutti i lavoratori del settore agricolo – Computermagazine.itLa nuova IA per l’agricoltura GoMicro, una società hi-tech australiana, ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale che può monitorare e valutare la qualità dei cereali esemine. Il nuovo sistema riduce anche il rischio di spreco di produzione, aprendo la strada a controlli di qualità più coerenti e prezzi stabili di cereali e legumi. La stessa azienda ha affermato con orgoglio che che il loro innovativo sistema, un “valutatore multicereali” lo definiscono, offre ai coltivatori ed ai mercati nazionali ed ...

