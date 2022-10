Opel Grandland GSe | quando il Suv accessibile diventa sportivo

(Di giovedì 27 ottobre 2022)GSe , anche il Suv mette gli artigli. La rinata griffe sportiva del Marchio tedesco di Stellantis dopo Astra GSe , presenta il modello a ruote alte. Se sulla compatta l'ibrida plug - in ...

GSe , anche il Suv mette gli artigli. La rinata griffe sportiva del Marchio tedesco di Stellantis dopo Astra GSe , presenta il modello a ruote alte. Se sulla compatta l'ibrida plug - in ...C'è un mix di cose desiderabili che le auto elettrificate stanno portando con loro, e sono i cavalli e la trazione 4x4 . Nel caso dellasono ben 300 in questa versione GSe, che ben si accompagna alle già viste Astra GSe e Astra Sport Tourer GSe. Il nuovo modello top, che viene fabbricato a partire da gennaio a Eisenach (...Annuncio vendita Opel Grandland X 1.6 Hybrid4 Plug-in aut. AWD usata del 2020 a Benevento nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La Casa tedesca annuncia la versione sportiva del suv con motorizzazione ibrida plug-in (ricaricabile alla spina): da 0 a 100 chilometri orari in 6,1 secondi ...