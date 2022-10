Oltre all’arresto | la Procura di Torino aveva chiesto l’estromissione di Agnelli dai ruoli dirigenziali

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non solo i domiciliari. Per il presidente della Juventus, Andrea, ladiancheda qualsiasi ruolo dirigenziale sia nella Juventus che in altre società. Ma la richiesta è stata respinta dal gip. Lo scrive Libero. “Come detto, l’intercettazione è citata anche nell’ordinanza con cui il gip Ludovico Morello rigetta la richiesta delledi arrestare (ai domiciliari) Andrea, Fabio Paratici e Cesare Gabasio. Per il magistrato si tratta di una frase rilevante perché dimostra che «tutti gli indagati sono a piena conoscenza dell’indagine in corso». Ma lanonsoltanto i domiciliari per i principali indagati, ma anche la ...