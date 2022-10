Nuovo raid ambientalista in un museo | stavolta colpito il capolavoro de «La ragazza con l’orecchino di perla» – I video

Leggi su open.online

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tornano a colpire gli attivisti di Just Stop Oil. Questa volta è Lacondidi Jan Vermeer, custodito nelMauritshuis dell’Aia. Due ecologisti si sono incollati, uno al quadro del 1665, e l’altro al muro, vicino alla cornice. Quest’ultimo ha poi versato della salsa di pomodoro addosso all’altro dichiarando: «Come vi sentite quando qualcosa di meraviglioso e inestimabile viene apparentemente distrutto davanti ai vostri occhi? È la stessa sensazione di quando vedete il pianeta che viene distrutto». Successivamente, sono intervenute le forze dell’ordine hanno portato via i due attivisti. Ilha fatto sapere che in seguito all’attacco il dipinto non è stato danneggiato. La polizia, invece, ha dichiarato di aver arrestato tre persone in relazione all’evento, ma non ha ...