Nuove repliche per la Stagione di Prosa del Teatro Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bergamo. Cresce l’attesa per ladi2022-2023 del. A oltre un mese dal suo inizio, dal 13 dicembre con Silvio Orlando e lo spettacolo La vita davanti a sé, la campagna abbonamenti sta ottenendo grandi risultati: 4.460 abbonamenti tra rinnovi, pari a circa il 95%, esottoscrizioni. Risultati che, per andare incontro alle continue richieste da parte del pubblico, hanno indotto la Fondazionea incrementare ledi sei dei sette titoli in cartellone e ad offrire un apposito Carnet simbolicamente denominato “+”. Il Carnet sarà in vendita a partire da mercoledì 2 novembre sia presso la Biglietteria di Piazza Cavour 15 che online sul circuito di Vivaticket. Dalla stessa data ...