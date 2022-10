(Di giovedì 27 ottobre 2022) Domenica 6 novembre 2022 alle ore 19, latorna nella Saladel Conservatorio di Napoli, in Via San Pietro a Majella 35, con la bellezza e il sentimento della, e con due solisti di prestigio: il pianistae il violoncellista e direttore. Musiche di G. Paisiello, G. Martucci, W. A. Mozart. In programma gemme di bellezza e sentimento della civiltàle partenopea del ‘700 e ‘800: G. Paisiello con il suo bellissimo Concerto per pianoforte en. 4 in sol minore; G. Martucci con due concentrate Romanze per violoncello e pianoforte; infine un capolavoro di un giovane ...

Il Denaro

... e il secondo concerto per violino e, ultima composizione scritta prima di tornare in ... è ancora possibile acquistare "abbonamenti liberi", laformula che prevede un "carnet" di almeno ......Cultura è un'occasione unica per coniugare le ragioni di una storia plurimillenaria con una... seguirà un'esibizione dell'Sinfonica e del Coro del Liceo musicale Empedocle e la ... Nuova Orchestra Scarlatti, musica classica napoletana con Francesco Nicolosi e Luigi Piovano - Ildenaro.it Domenica 6 novembre 2022 alle ore 19:00, la Nuova Orchestra Scarlatti torna nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, in Via San Pietro a Majella 35, con la bellezza e il sentimento della musi ...Domenica 6 novembre 2022 alle ore 19, la Nuova Orchestra Scarlatti torna nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Napoli, in Via San Pietro a Majella 35, con la bellezza e il sentimento della musica ...