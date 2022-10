Tiscali

Fidanzato con la spadista Rossella Fiamingo,, campione del mondo in carica dei 1500 m in vasca lunga e della 10 km in acque libere, non pensa di mollare la piscina dopo Parigi per ...Gregorio, 28enne di Carpi (Modena), è la stella delitaliano. La fame di successi non gli manca: quattro medaglie, tre ori ed un argento, conquistate all'Europeo di Roma 2022, che ... Nuoto: Paltrinieri 'Al via biennio importante,mare mi appassiona di più' Il fuoriclasse emiliano lunedì sarà a Potenza per il meeting di Halloween ROMA (ITALPRESS) - La nuova stagione di Gregorio Paltrinieri ...Oro nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, un bronzo nella 10 km in acque libere e un argento negli 800 stile libero a Tokyo 2020. Gregorio Paltrinier i, 28enne di Carpi (Modena) ...