Novità per i gruppi WhatsApp e le foto profilo degli iscritti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Lerelative ainon finiscono mai. L’ultima sperimentazione scovata nell’applicazione di messaggistica in beta ha a che vedere con lealle chat collettive. In un futuro non molto lontano infatti, proprio le immagini dei profili dei singoli utenti potrebbero apparire nelle conversazioni e la cosa potrebbe avere una sua utilità. Il solito WABetaInfo ha appena scoperto che gli sviluppatori distanno lavorando per introdurre leaidirettamente nelle chat. Per intenderci, ogni volta che un partecipante prenderà la parola con un suo contenuto, accanto al suo nome o il suo numero, ...