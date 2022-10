Non vaccinati | di cosa si parla nella nuova maggioranza di governo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sanzioni a chi non si è vaccinato, la proposta di Fratelli d’Italia. Fin dal suo insediamento ildi Giorgia Meloni è stato attaccato per la continuità con il precedente esecutivo guidato da Mario Draghi. Sia la scelta dell’ex ministro Roberto Cingolani come consulente che quella del ministro della Salute Orazio Schillaci hanno fatto storcere la bocca a diversi esponenti del mondo della destra. Adesso, però, arrivano le parole di Ylenia Lucaselli, deputata di FdI, sulle sanzioni a chi non si è vaccinato. Già Giorgia Meloni,ndo di Covid e restrizioni, ha affermato: “L’Italia ha adottato le misure più restrittive dell’intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi. ...

... ha quindi stabilito che l'ex commissario alla salute di New York, David Chokshiaveva l'autorità per vietare ai dipendenti di lavorare anche see neanche di licenziarli. Secondo la ...Sono invece 6,8 milioni gli italianicontro il Covid : di questi 830mila guariti sono protetti solo temporaneamente. Sono inoltre 7,46 milioni le persone chehanno ancora ricevuto ...Una procedura che non sembra nuova alle Big Pharma in generale, che già da anni dichiarano il loro amore per certi paradisi fiscali. Secondo ...I dipendenti comunali di New York licenziati, perché hanno rifiutato il vaccino anti-Covid saranno reintegrati. Lo ha deciso la Corte Suprema che ha annullato il provvedimento ...