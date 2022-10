Non consumate questo tipo di pasta | allerta del Ministero della Salute

Leggi su inews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In queste ore è partita l’ennesimadel. Infatti in queste ore è stato ritirato un lotto di: tutti i dettagli. Non si fermano i controlli delsui prodotti messi sul mercato. In queste ore infatti si è deciso per il ritiro di un particolare lotto di: L'articolo proviene da Inews24.it.