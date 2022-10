"Nessun rispetto". Rabbia della madre di Luana D'Orazio dopo la sentenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il giudice del tribunale di Prato ha accolto la richiesta di patteggiamento dei proprietari in cui morì l'operaia ventiduenneD': due anni alla titolare e un anno e sei mesi al marito, oltre ad un indennizzo di oltre un milione di euro. Lavittima:"Mi aspettavo più, per stoppare le morti sul lavoro"

Il Dispaccio

ricovero a Piacenza ( - 1a ieri), Cesena ( - 1) nel Circondario imolese (come ieri). Contagi L' età media dei nuovi positivi di oggi è di 54,2 anni. La situazione dei contagi nelle ......essere superiore del 40%a quella prevista dai contratti collettivi. Tra l'altro, i componenti della nostra governance nazionale e territoriale partecipano a titolo volontaristico e... Il capogruppo del Pd Bevacqua su Gestore unico servizio idrico: “Occhiuto continua ad andare avanti a colpi di annunci e iniziative solitarie. Nessun rispetto per il Consiglio regionale” Il giudice del tribunale di Prato ha accolto la richiesta di patteggiamento dei proprietari in cui morì l'operaia ventiduenne Luana D'Orazio: due anni alla titolare e un anno e sei mesi al marito, olt ...Ma c’è un segreto per spendere meno che pochissimi conoscono e soprattutto nessuno vi dice. L’offerta di Ryanair ... posto per 4 euro (si arriva fino a 13 euro). Conviene comunque rispetto al costo ...